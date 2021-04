Covid a Capri, vaccinazioni per tutti i cittadini sopra i 16 anni

Da domani partono le vaccinazioni anti Covid per i residenti di Capri e Anacapri. La maxi operazione vaccinale era già stata anticipata da De Luca ed è stata confermata dal comune isolano: "Come già pianificato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’ASL Napoli 1 farà partire, in sinergia con le Amministrazioni di Capri ed Anacapri, una campagna di vaccinazione diffusa, finalizzata a raggiungere la più alta percentuale isolana possibile di immunizzazione contro il covid-19.

Già da domani, sabato 3 aprile, il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva e i Sindaci di Capri e Anacapri, Marino Lembo e Alessandro Scoppa, daranno inizio a questo piano vaccinale esteso, rivolto a tutti i residenti isolani di età superiore ai 16 anni. Un obiettivo, questo, assolutamente fondamentale per ridurre al minimo il rischio di contagio da covid-19, in modo tale da garantire la salute dei cittadini e il rilancio del turismo, il tutto nell’ambito di un’isola ampiamente vaccinata e quindi sicura per tutti, residenti, lavoratori ed ospiti.

Si comunica, quindi, che da sabato 3 aprile 2021, a partire dalle ore 14.00, tutti i cittadini di Capri ed Anacapri di età superiore ai 16 anni potranno aderire volontariamente alla campagna vaccinale inserendo i propri dati nella piattaforma regionale".

"Verranno vaccinate prima categoria prioritarie"

L'Asl, in una nota, ha precisato: "Con riferimento a notizie di stampa, la Direzione Generale chiarisce di aver programmato la ripresa della campagna vaccinale dedicata ai residenti sull’Isola di Capri che avverrà (dopo aver esaurito le fasce d’età e categorie prioritarie), per le restanti fasce d’età presso i seguenti Centri Vaccinali: Centro Paradiso (Anacapri) e Palazzetto dello sport (Capri).

Si rappresenta pertanto che da sabato 03 aprile 2021 (a partire dalle ore 14.00) i cittadini residenti a Capri e Anacapri potranno aderire volontariamente alla campagna vaccinale inserendo i propri dati in piattaforma regionale.

Si procederà, successivamente a convocare presso i citati Centri Vaccinali – come ben rappresentato nella nota indirizzata ai Sindaci - nel pieno rispetto del Piano Vaccinale (per fasce d’età in ordine decrescente e per ordine di adesione alla piattaforma regionale).