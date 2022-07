Il Covid avanza, file degli over 60 per i vaccini a Napoli

Over 60 in fila da questa mattina presso i distretti per somministrazione quarta dose (le foto si riferiscono al Distretto Sanitario 27)

Da domani la Fagianeria apre tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00 tranne la domenica. Anche altre Asl campane, intanto, si preparano a riaprire alcuni hub. Nel territorio casertano da giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all'ospedale di Aversa.

Secondo booster

Al via il vaccino Covid agli over 60, dopo l'apertura di Ecdc ed Ema, in conseguenza dell'aumento di casi di Covid in tutta Italia, Campania compresa. "Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta. Bisogna mantenere prudenza", dichiarava ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza.