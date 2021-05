Vaccini over 40: quando inizieranno le somministrazioni

Inizia oggi, 15 maggio, con l’attivazione della piattaforma l'adesione alla campagna vaccinale dei cittadini di età 45-49 anni; mentre quelli della fascia 40-44 dovranno aspettare martedì 18 maggio. Ma quando inizieranno, realmente, le inoculazioni? Il primo giorno utile, per la fascia 45-49, potrebbe essere proprio martedì 15, con le Asl che stanno cercando di organizzarsi dopo il recupero con altre categorie.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ieri ha annunciato che servono 9 milioni di vaccinati per immunizzare il territorio. Un obiettivo enorme se si pensa, come detto sempre da De Luca, che ad oggi si è arrivati a 2,3 milioni di somministrazioni.

"Siamo ad oggi a 2,3 milioni di somministrazioni di dosi di vaccino. Abbiamo fatto un lavoro enorme, ma non basta. Noi dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni, ma è un obiettivo che si può realizzare se arrivano i vaccini e bisogna farlo entro l'estate. Ad oggi mancano alla Regione Campania ancora 175mila vaccini.

Abbiamo recuperato 20mila dosi, ma siamo ancora sotto. Il commissario Covid mi ha comunicato che ritiene di recuperare i vaccini che mancano entro metà giugno. Stiamo scontando un ritardo drammatico nelle forniture alla Campania. Per questo solleviamo ancora una volta la questione della valutazione del vaccino Sputnik. Non va perso altro tempo e i cittadini devono vaccinarsi con tutti i vaccini, sono tutti sicuri quelli approvati.

Non perdiamo tempo e vacciniamoci tutti. La prossima settimana, dopo Procida e Capri, anche Ischia sarà Covid free. Noi stiamo lavorando su due piani: tutela della salute, e non dimentichiamoci neanche per un attimo che dobbiamo completare l’immunizzazione di tutta la Regione, e quello dell’economia. Per questo mi appello sempre al senso di responsabilità di tutti i cittadini".