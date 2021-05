Vaccinazioni in Campania: somministrate altre 42801 dosi

L'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid comunica i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 16 del 21 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.974.484 cittadini. Di questi 788.865 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.763.349. Per quanto riguarda Napoli e provincia, ad oggi sono state inoculate 1.394.922 dosi di vaccino.

Restano bassi i contagi in Campania nelle ultime 24 ore (705), ma ciò che balza all'occhio è l'elevatissimo numero di decessi, ben 107. Secondo quanto precisato dall'Unità di Crisi regionale 85 deriverebbero da un'ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Continuano invece a calare i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva.