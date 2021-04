Covid a Torre del Greco: si piangono altre due vittime

Ancora due decessi per Covid a Torre del Greco. A darne notizia è il sindaco che, come di consueto, fa il punto della situazione sull'emergenza epidemiologica in città. "Ottantatre nuove guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati anche 13 casi di positività al COVID-19, in isolamento domiciliare. Comunicati 2 decessi. Si tratta di: L. C. classe 1950; C. B. classe 1942. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale - dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’?ASL Na3 Sud? e con l’?Unità di Crisi Regionale.

Continua, così, a mutare il bilancio della? trecentonovantesima giornata consecutiva di attività del ? C.O.C.:? Totale ospedalizzati:? 70; Totale in isolamento domiciliare:? 298; Totale guariti dal COVID 5403; Totale decessi:? 148; Totale tamponi giornalieri: 108 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. "Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".