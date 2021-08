Covid nel napoletano: aumento dei casi in diversi comuni

Aumentano ancora i casi di Covid nel napoletano e in particolare a Torre Annunziata. Sedici nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore a fronte di 110 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 14,54 per cento. Al contempo si registrano otto guarigioni. Sono 82 i cittadini attualmente positivi.

L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100 mila abitanti, nella settimana che va dal 9 al 15 agosto, è pari a 79,80 (il dato della Regione Campania è di 47,5); mentre la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari al 14,04%, 6,41 punti in più rispetto al dato regionale che si attesta al 7,63%. Sono 4.486 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.311 guarite e 93 decedute.

La situazione in altri comuni

Nuovi positivi anche a Pozzuoli dove sono stati registrati 10 nuovi casi di Covid su 113 tamponi processati. Ferme a 0, invece, il numero di nuove guarigioni. Discorso diverso a Torre del Greco dove per due giorni non sono stati registrati nuovi positivi, ma anche nessuna nuova guarigione. Nel comune la situazione, quindi, resta invariata. Totale ospedalizzati:? 9; Totale in isolamento domiciliare:? 112; Totale guariti dal COVID 6398; Totale decessi:? 174.