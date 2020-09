"Mio genero ha il Covid. Come fa a tenere in casa la spazzatura per decine di giorni?"

Raccogliamo e pubblichiamo una lettera aperta inviataci da una nostra lettrice che si pone un problema pratico di non facile soluzione per chi resta isolato in casa con il Covid-19. Dove buttare la spazzatura se non si può scendere in strada?

"Le scrivo perché c’è un problema, che non so come risolvere e vorrei qualcuno mi possa aiutare. Vorremmo sapere per chi è chiuso in casa in quarantena perché ha il covid 19 come deve comportarsi per la spazzatura? Ci hanno detto che la differenziata non la dobbiamo fare e fin qui siano d'accordo. Mica però possiamo tenere tutta la spazzatura in casa per settimane intere. La spesa la ordina con la prepagata e gliela lasciano fuori senza contatti diretti, ma l'immondizia nessuno può andarla a prendere e quindi mio genero è costretto a restare in casa con cumuli di rifuti. E' disumano", denuncia Assunta.