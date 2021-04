Covid a Castellammare: boom di guariti, tra i positivi anche 4 bambini

Cala il numero di postivi al Covid a Castellammare di Stabia. Questo l'aggiornamento diffuso dall'Amministrazione comunale: "La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 38 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) il l’8 aprile 2021. Tra i nuovi contagiati ci sono quattro bambini di 3, 4, 7 ed 8 anni, due 15enni e due 17enni. 11 persone stanno accusando sintomi lievi della malattia, 1 sintomi severi, i restanti sono asintomatici.

Sono stati lavorati complessivamente 351 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 10,8%. 67, invece, i cittadini di Castellammare che hanno sconfitto il coronavirus. Ricordiamo che l'Asl Na 3 Sud ha attivato un servizio informativo telefonico specifico al numero 081 9633169 per informazioni sulla campagna vaccinale.

L'obiettivo è quello di fornire informazioni complete, obiettive ed accurate per favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Specifichiamo che il dato dei nuovi positivi riguarda i “primi positivi”, ovvero cittadini che presentano positività al virus per la prima volta, e che non vengono conteggiate le eventuali successive positività ai tamponi di controllo".