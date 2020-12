Covid, il sindaco di Torre Annunziata in isolamento

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione è in isolamento domiciliare fiduciario dopo essere entrato in contatto con un soggetto contagiato dal Coronavirus. Il primo cittadino oplontino si è sottoposto al tampone di cui conoscerà l'esito nelle prossime ore. Nel frattempo è nella sua abitazione e ha comunicato la circostanza attraverso una nota.

La nota del comune

“Isolamento domiciliare preventivo per il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Il primo cittadino, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, ha deciso di sottoporsi precauzionalmente al regime di quarantena presso la propria abitazione, in attesa dell’esito del tampone già effettuato nella mattinata odierna”.