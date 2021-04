Covid a scuola, il sindaco: "Più di 300 studenti in isolamento"

Più di 300 persone in isolamento, tra studenti e docenti, dopo la riapertura delle scuole. Il dato arriva da Portici e a renderlo noto è il sindaco Enzo Cuomo: "Con la ripresa della attività didattica in presenza 18 sono gli studenti positivi al Covid e piu’ di 300 gli studenti e 34 Docenti risultano in isolamento per attivita’ di profilassi a seguito di contatti nelle aule".

"Dei 18 studenti contagiati 6 sono all’IC DON PEPPE DIANA, 4 all’IC C.SANTAGATA,5 all’IC DA VINCI al Viale Bernini,3 all’I.C. DON BOSCO. I tamponi agli studenti vengono effettuati presso l’ISZM con il protocollo d’intesa tra la nostra Amministrazione Comunale,i Pediatri di Libera Scelta di Portici e l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI PORTICI".

Inoltre, il primo cittadino, ha diffuso anche gli altri dati relativi alla diffusione del Covid in città: "Nella settimana dal 12 al 18 aprile a Portici registriamo un aumento dei nuovi contagiati che si attestano a 146 su un totale di 1369 tamponi effettuati per una percentuale del 10,66%. 132 sono le persone GUARITE nella settimana dal 12 al 18 aprile 2021. - L’Uopc di Portici della Asl ci comunica che le persone contagiate al 13 aprile 2021 sono 296 di cui 275 in isolamento domiciliare e 21 ospedalizzati, in giornata aggiorneremo il dato su comunicazione della UOPC ASL.

Prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale su cui forniremo dati prossimamente. Nelle slide l’andamento dei contagi nella settimana 12-18 aprile anche articolato per fasce di età’".