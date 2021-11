Covid a scuola, sale il numero dei positivi a Napoli: il bollettino aggiornato

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati Covid-19 nelle scuole, suddivisi per i suoi distretti, per quanto riguarda la settimana che va dal 10 novembre al 16 novembre. In totale i positivi segnalati sono 129, di cui 12 nella scuola dell'infanzia, 45 nella scuola primaria, 32 nella secondaria di I grado, 40 nella secondaria di II grado.

Sono 405 i contati scolastici messi in quarantena dopo la scoperta dei positivi, e 69 i contatti familiari. Il numero delle segnalazioni di positività appare dal ritorno a scuola ad oggi in crescita, ed ha avuto il suo picco massimo nella giornata del 9 novembre, con 55 casi segnalati.

Tornando alla settimana presa in esame, è il Distretto 25 Bagnoli-Fuorigrotta quello in cui si sono verificati più casi, 29. Alle sue spalle il Distretto 24 Chiaia, Posillipo, San Ferdinando con 23 casi di positività. Fanalino di coda il Distretto 73 di Capri per il quale non c'è nessun caso da segnalare.