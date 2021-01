Bambini positivi in classe: chiusa la scuola

Quattro classi in quarantena all'Angioletti di Torre del Greco

Alcuni alunni che frequentano l’istituto comprensivo Angioletti di Torre del Greco sono risultati positivi al Coronavirus. Per effetto di questa positività quattro intere classi elementari sono state poste in quarantena ed è stata disposta la chiusura della scuola per consentire di effettuare le necessarie opere di sanificazione.

I provvedimenti sono stati assunti dalla dirigente scolastica che li ha prontamente comunicati attraverso una nota pubblicata sul sito internet dell’istituto. Le attività in presenza dell’intero istituto saranno, quindi, interrotte anche domani proseguendo in modalità a distanza. Invece le quattro classi e i docenti interessati dai casi di contagio proseguiranno con la didattica a distanza per un periodo di 14 giorni trascorsi i quali potranno rientrare regolarmente a scuola.