Mini focolaio in una scuola del napoletano: in DAD quasi 400 alunni

Allarme Covid in una scuola dell'isola di Ischia. Nove bambini, della scuola primaria Balsofiore di Forio, sono risultati positivi al Coronavirus. Pertanto, la dirigente Chiara Conti ha stabilito la sospensione delle attività per oggi e per domani, venerdì 12 novembre.

Il provvedimento è stato attuato, in via precauzionale, per permettere la sanificazione degli ambienti. La chiusura, arrivata dopo un confronto con l'Asl Napoli 2, riguarda circa 400 alunni che dovranno seguire le lezioni in DAD.