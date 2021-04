Sanificazioni gratuite per le scuole di Afragola: l'iniziativa de La Battaglia di Andrea

L'Osservatorio per la Disabilità ha ottenuto in comodato d'uso da Thesis Lab, per un breve periodo, una macchina sanificatrice di ultima generazione. Maraucci: "Saranno 15 giorni in cui cercheremo di dare il nostro massimo"

Sanificazioni gratuite per le scuole di Afragola, questa è la "missione" de La Battaglia di Andrea, dal primo giorno di vita, al servizio del prossimo.

"Siamo riusciti ad ottenere per un piccolo periodo in comodato d'uso da Thesis Lab una macchina sanificatrice di ultima generazione - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - questo è un periodo particolare e fondamentale per gli studenti, non possono permettersi di perdere più giorni di scuola ne possono rischiare la vita, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di renderci utili, e grazie alla disponibilità di Thesis Lab ci siamo riusciti. Saranno 15 giorni in cui cercheremo di dare il nostro massimo - prosegue Maraucci - chi ci conosce lo sa che non ci risparmiamo di fronte ai bambini, daremo il meglio e cercheremo di fronteggiare a questa emergenza, siamo certi - conclude la donna - che tutto ciò aiuterà a far vivere meglio alunni, famiglie e personale scolastico, nel nostro piccolo, noi ci siamo!".

Oggi è stata sanificata la succursale del plesso di via Firenze del I CD Marconi, insieme ai responsabili de La Battaglia di Andrea, che hanno messo a disposizione la macchina, oltre alla dirigente Immacolata Davide, c'era l'operatore incaricato dell'Istituto che ha eseguito i lavori.