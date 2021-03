Emergenza Covid, sanificazione straordinaria del territorio a Mugnano

Coinvolte le principali strade della città, sia al centro che in periferia. Il sindaco Sarnataro: "Ci attendono giorni difficili, come Amministrazione stiamo facendo e faremo tutto quanto in nostro potere per difendere la salute dei cittadini"

MUGNANO - Emergenza Covid-19, l'Amministrazione Sarnataro dà il via ad una sanificazione straordinaria del territorio. L'intervento di igienizzazione, realizzato in collaborazione con la Teknoservice, è partito ieri sera e durerà qualche giorno.

"Data la situazione - spiega l'assessore all'ambiente Gennaro Totaro - ci siamo immediatamente mossi per una disinfezione straordinaria, che sta effettuando la ditta che gestisce il servizio rifiuti, che ringrazio". Ad essere coinvolte saranno le principali strade della città, sia al centro che in periferia. "Come ho già detto la situazione dei contagi è preoccupante - sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - Già nella prima fase della pandemia abbiamo più volte sanificato le arterie più frequentate della città. Ora che il momento lo richiede riprendiamo questo tipo di interventi. Ci attendono giorni difficili, come Amministrazione stiamo facendo e faremo tutto quanto in nostro potere - come già accaduto nel primo lockdown - per difendere la salute dei cittadini. È fondamentale la collaborazione di tutti: rispettate le regole, restate a casa".