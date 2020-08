Covid-19 a San Giuseppe Vesuviano, altri sei giovani vacanzieri contagiati

Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano ha reso noto un nuovo aggiornamento sul comune vesuviano in merito all'emergenza Covid19. "Diventa, purtroppo, più pesante, il numero dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano positivi al Covid", scrive Catapano. "Con gli ulteriori sei contagi appena comunicati, salgono a 14 i contagi accertati. Si tratta, anche in questo caso, di sei giovani appena rientrati dalle vacanze e risultati positivi al test".

"Stiamo ponendo in isolamento domiciliare anche i contatti stretti dei soggetti positivi, al fine di arginare, per quanto possibile, la diffusione del contagio. È evidente che risulta di estrema delicatezza il contenimento della diffusione del virus nell'ambito dei nuclei familiari di provenienza. Ribadisco il mio invito: al rientro dalle vacanze, svolte in Italia o all'estero, evitate per 14 giorni, in ogni modo possibile, di avere contatti con altre persone, amici o componenti del nucleo familiare, ancor più se adulti o anziani", conclude il sindaco Catapano.