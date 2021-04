Catello Maresca: “Subito i ristori altrimenti arriva la camorra“

Il magistrato lancia l'allarme per le attività commerciali in difficoltà

"Bisogna fare presto. I ristori devono essere adeguati ed arrivare subito ai piccoli imprenditori di ogni attività produttiva del Paese. Sono loro la spina dorsale dell'economia dell'Italia e il rischio sempre più concreto è quello di passare dalla pandemia sanitaria a quella sociale ed economica che potrebbe essere devastante per la tenuta del nostro tessuto socio-economico. Non si può perdere un secondo di tempo. E si deve subito fare un piano di riapertura in sicurezza. Graduale ma certo. Servono certezze, non promesse".

Lo scrive Catello Maresca, sostituto procuratore generale di Napoli e da molti ritenuto possibile candidato a sindaco di Napoli, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "L'altro rischio - aggiunge Maresca - è che se non arriva lo Stato con i ristori o qualunque forma di sostegno agli imprenditori, negozianti, commercianti, arriveranno le organizzazioni criminali che sfruttano qualunque emergenza per poter entrare con i loro soldi sporchi nell'economia legale. Dobbiamo fare presto perché è già tardi per scongiurare questo rischio".