Ricciardi sul Covid: "Il rischio non è tramontato. Vacciniamo i bambini nelle scuole"

Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza nel contrasto al Covid, in una intervista al Corriere della Sera evidenzia alcune criticità sul futuro pandemico.

"La pandemia è ancora presente nel mondo, basta vedere cosa sta accadendo ad Hong Kong, dove c'è un sistema sanitario evoluto. Certo in Italia, grazie alle vaccinazioni e al green pass abbiamo riconquistato un buon grado di libertà. Ora va mantenuta, ma il rischio non è tramontato. Non vanno prese decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno".

Nuova ondata in autunno?

"Andranno rivaccinati tutti i fragili e gli operatori sanitari con la quarta dose. Prepariamoci al ritorno del Covid, ma non necessariamente drammatico. Chi ha ricevuto il richiamo a ottobre presto potrebbe essere vulnerabile", spiega.

Vaccini sui bambini (fascia 5-11 anni)

"Manca la percezione che possa essere grave il Covid anche nei bambini. Bisogna organizzare nelle scuole la somministrazione come in Puglia. Molte famiglie si convincerebbero", conclude Ricciardi.