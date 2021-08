Coronavirus, impennata di ricoveri in ospedale in Campania: 5 in terapia intensiva

Sono 471 i nuovi positivi in Campania e tre i decessi. Tornano a crescere i ricoveri in ospedale, + 18 nell'ultimo bollettino. Di questi, 5, in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 471

Test: 20.996

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23 (+5)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 379 (+13)