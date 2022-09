Covid, le nuove regole a scuola: quando indossare le mascherine e cosa accade in caso di positività

Le mascherine non sono più obbligatorie a scuola, ma si useranno solo in alcuni casi, come spiega l'Asl Napoli Nord:

- per gli alunni con fragilità

- per quelli con il raffreddore (che non è considerato un sintomo da Covid-19 se non si presenta febbre)

- per chi è stato a contatto con un positivo (FFP2 per 10 giorni)

Se in classe un alunno risulta positivo

- Se si manifestano sintomi si deve fare un tampone

-Se non si hanno sintomi si deve indossare la mascherina per 10 giorni e non ci sarà la Dad