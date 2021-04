Torre del Greco piange altre quattro vittime del Covid

Ci sono quattro nuove vittime del Covid a Torre del Greco. A comunicarlo è stato il centro operativo comunale che ha segnalato i dati sull'evoluzione della pandemia in città. Si tra di A.C. di 91 anni, di D.L.L. di 76 anni, D.L.A. di 87 anni e V.L. di 73 anni (in questo caso la positività è stata riscontrata post mortem). Sono stati scoperti due nuovi casi di positività e non è stata registrata nessuna nuova guarigione. "Esprimo massima vicinanza - ha detto il sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".

Il bollettino

Nessuna nuova guarigione è stata registrata, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

Certificati anche 2 casi di positività al COVID-19, in isolamento domiciliare.

Comunicato 4 decessi. Si tratta di:

A. C. classe 1930;

D. L. L. classe 1945;

D. L. A. classe 1934;

V. L. classe 1948 la cui positività al virus è stata accertata post mortem.

È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale - dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale.

Continua, così, a mutare il bilancio della trecentonovantaseiesima giornata consecutiva di attività del C.O.C.:

Totale ospedalizzati: 72;

Totale in isolamento domiciliare: 297;

Totale guariti dal COVID 5490;

Totale decessi: 153;

Totale tamponi giornalieri: 75 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.