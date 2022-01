Covid, almeno altri 15 giorni di picco. "Registreremo ancora molti decessi"

“Purtroppo, per i prossimi 15 giorni almeno, saremo costretti a registrare ancora molti decessi. Poi, nella speranza che calino i contagi, potremo tirare un sospiro di sollievo”. Lo ha spiegato Antonio Corcione, direttore della terapia intensiva del Monaldi.

Corcione ha nuovamente il Covid. Già colpito all'inizio della pandemia (venne ricoverato), adesso è in isolamento in casa. “Grazie al vaccino è poco più di un raffreddore stavolta”, sono state le sue parole al Corriere del Mezzogiorno.

Il direttore della terapia intensiva del Monaldi spiega che cosa ha visto, nell'ultimo periodo e a causa del Covid, in corsia. “In quarant’anni di lavoro non ho mai visto polmoniti così massive. Il 90% si tratta di non vaccinati, la restante parte di ammalati con comorbidità che avrebbero problemi anche con una semplice influenza. Certo che l’età incide: il Natale è stato fatale per molti anziani, anche ottantenni e novantenni, e stranamente senza vaccinazione”. Qualcuno pure genitore di colleghi medici.

Intanto ieri sono stati 14.416 i nuovi casi emersi da 93.955 test effettuati. Ventidue i decessi, mentre continuano ad aumentare i ricoveri: in terapia intensiva i posti letto occupati sono 101 (+1), in degenza 1348 (+9).