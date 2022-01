Covid, quasi cinquemila contagi nelle scuole nell'ultima settimana

"Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati da 0 a 13 anni nel territorio dell'Asl Napoli 1 Centro sono stati 4.978, che, se confrontati con i dati degli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del 132%". Lo chiarisce l'unità di crisi della Regione Campania in una nota divulgata per rimarcare il tasso di contagio in età scolare. Nei giorni scorsi, il governatore Vincenzo De Luca aveva scritto al governo per trasmettere i dati di contagio tra i ragazzi con meno di 14 anni, ma "si è generata confusione a causa - precisano dall'unità di crisi - di interpretazioni infondate. Quindi, si riconfermano i numeri dei contagiati in Campania in età scolastica e trasmessi nella giornata di martedì scorso: 25.745 positivi registrati tra l'11 e il 17 gennaio 2022". La task force regionale chiarisce, ancora, che il dato trasmesso dall'Asl Napoli 1 Centro nei giorni scorsi (l'Asl riferiva di 145 contagi nel territorio di propria competenza) "riguarda i soli casi segnalati dai dirigenti scolastici per i contagi avvenuti all'interno delle classi".