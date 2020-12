Coronavirus, stabile il numero dei nuovi casi ma continuano a salire i decessi

Resta stabile la curva dei nuovi casi di Coronavirus in Campania. Sono, infatti, 1521 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore di cui 138 sintomatici. In totale sono stati effettuati 18.636 tamponi nella giornata appena trascorsa. Ciò che preoccupa è il numero di decessi. Nelle ultime 48 ore sono morte altre 15 persone mentre l'Unità di crisi ha dato notizia di altri 40 decessi che non erano stati registrati ieri. Buone notizie dalle guarigioni che sono 1.961.

Il bollettino

Positivi del giorno: 1.521

di cui asintomatici: 1.383

Sintomatici: 138

Tamponi del giorno: 18.636

Totale positivi: 163.741

Totale tamponi: 1.677.237

​Deceduti: 55 (*)

Totale deceduti: 1.958

Guariti: 1.961

Totale guariti: 60.422

* 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 165

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.558

** Posti letto Covid e Offerta privata