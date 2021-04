Sindaco colpito dal Covid: "Positivo anche mio figlio piccolo"

Il primo cittadino ha spiegato ai suoi concittadini come ha scoperto la positività

Ilaria Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, è risultata positiva al Coronavirus. A darne l'annuncio è lei stessa, con un lungo post social. Il primo cittadino, che ha promessa ai suoi concittadini il massimo impegno anche durante questo stop forzato, ha annunciato che il Covid ha colpito anche suo figlio piccolo.

"Purtroppo, ho da far anch’io una dichiarazione pubblica il quale contenuto sarà già giunto a molti, data la velocità di viaggio delle notizie. Poche ore fa mi son sottoposta ad un tampone molecolare e sono risultata positiva al Covid-19. Ho cominciato ad avvertire i primi sintomi influenzali durante questa notte, così al risveglio ho contattato immediatamente un infermiere privato con la volontà di sottopormi tempestivamente ad un’indagine molecolare.

Il rammarico più grande avuto dalla lettura dei risultati è stato sapere che anche mio figlio piccolo Agostino sia risultato positivo al Coronavirus, fortunatamente con lievi sintomi riconducibili ad un leggero raffreddore. Nel corso di questo pomeriggio, mi si è verificata la sintomatologia più importante riconducibile al virus, quale febbre e forte tosse.

Nonostante ciò, vorrei assicurare la cittadinanza sulla mia condizione fisica per ora stabile, supportata dalle cure mediche previste dal protocollo alle quali mi sto attenendo. Di conseguenza, rispetterò l’isolamento domiciliare finché non sarò certificata come guarita".