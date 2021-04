Covid a Torre del Greco: boom di guariti, ma ancora due morti

Boom di guariti a Torre del Greco dove, però, si registrano ancora due morti per il Covid. A darne notizia è il sindaco attraverso il consueto aggiornamenti dei dati in città. "Quarantatrè nuove guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati anche 25 casi di positività al COVID-19, di cui 1 in regime ospedaliero e i restanti in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, il passaggio di 1 soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicati 2 decessi. Si tratta di: E. V. classe 1935; E. A. classe 1933.

È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale - dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’?ASL Na3 Sud? e con l’?Unità di Crisi Regionale. Continua, così, a mutare il bilancio della? trecentonovantanovesima giornata consecutiva di attività del ? C.O.C.:? Totale ospedalizzati:? 74; Totale in isolamento domiciliare:? 291; Totale guariti dal COVID 5547; Totale decessi:? 155; Totale tamponi giornalieri: 126 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.

"Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".