Covid, l'emorragia di contagi non si ferma in Campania: sfiorati i 10mila casi

Sono quasi 10mila i positivi Covid in Campania nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi. E' un nuovo record dopo quello di ieri. Sette i decessi ai quali vanno aggiunti quattro dei giorni precedenti ma registrati ieri. In aumento anche i ricoveri in ospedale.



Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.802

Test: 111.379

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 587 (+53)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.