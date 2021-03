Covid a Napoli: sono 213 i nuovi positivi, tre i decessi

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati sulla situazione epidemiologica, relativa al Coronovirus a Napoli. Su 1534 tamponi effettuati (336 eseguiti in laboratori privati) sono 213 i nuovi positivi, con una percentuale del 13,34%. Sono, invece, 272 guariti, 4 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore (2 in terapia intensiva) e 3 le persone decedute, due presso Ospedale dei Colli e una al Cardarelli.

Stando ai dati totali forniti dall'Asl, sono 48143 i positivi in città, di questi 20164 asintomatici. Sono 140 i ricoveri in ospedale, di questi 15 in terapia intensiva. Salgono a 1211 i deceduti.