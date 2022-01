Covid, il bollettino regionale: 38 vittime e nuova ondata di ricoveri

L'Unità di crisi regionale ha diffuso gli ultimi dati sull'emergenza epidemiologica, aggiornati alle 23.59 di ieri 17 gennaio 2022.

Si registra un totale - tra test antigenici e molecolari - di 21.670 diagnosi su 130.428 tamponi effettuati, per una percentuale di positivi pari al 16,61% (ieri era lievemente più alta, 18,46%).

Di nuovo in forte crescita i decessi - sono 38, numero particolarmente severo - ed il numero delle persone ricoverate per Covid-19: 44 nelle ultime 24 ore, con 4 ulteriori posti in terapia intensiva occupati.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 21.670

di cui

Positivi all'antigenico: 15.552

Positivi al molecolare: 6.118

Test: 130.428

di cui

Antigenici: 95.097

Molecolari: 35.331

Deceduti: 38, di cui 25 nelle ultime 48 ore e 13 in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 782?

Posti letto di terapia intensiva occupati: 92

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.290

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.