Covid a Torre Annunziata: il sindaco elimina chiusura negozi alle 18

Considerato il provvedimento del Ministro della Salute del 19 febbraio, con il quale la Regione Campania è stata collocata nella cosiddetta “Zona Arancione”, e in seguito all’incontro il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato una nuova ordinanza che elimina l’obbligo di chiusura anticipata, alle ore 18, degli esercizi commerciali al dettaglio, ad eccezione dei punti vendita di generi di prima necessità individuati nell’allegato n. 23 del DPCM dello scorso 14 gennaio.

«La decisione assunta – spiega il sindaco Ascione - scaturisce anche da una sensibile diminuzione dell’indice di positività sul territorio cittadino, e dall’inizio della campagna di vaccinazione volontaria rivolta al personale scolastico, grazie alla quale ci auguriamo che si possano creare le condizioni per tornare quanto prima alla didattica in presenza».

Ancora chiusi istituti scolastici e mercato

Restano in vigore, fino al prossimo 2 marzo, le seguenti disposizioni: sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio di Torre Annunziata, e dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni). sospensione del mercato settimanale del venerdì negli spazi antistanti lo stadio comunale “A. Giraud”, comprese le attività di vendita di generi alimentari.

Dalle ore 11 alle ore 22, chiusura al pubblico delle seguenti strade/centri urbani via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy; via G. Marconi e viale C. Colombo, nel tratto di strada compreso tra largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”; Villa Comunale e Villa del Parnaso;