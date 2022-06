Ricciardi avvisa: "La pandemia Covid non è finita. Sarà un autunno pieno di preoccupazioni"

Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Speranza, ha parlato della possibilità di una nuova ondata Covid in autunno. "E’ necessaria una forte collaborazione internazionale contro l'attuale guerra, per fronteggiare la pandemia e anche la questione del cambiamento climatico, ma tutto ciò deve essere fatto sulla base delle evidenze scientifiche. La collaborazione è tanto più importate perché la pandemia non è 'over', non è passata, e ci avviciniamo ad un autunno pieno di preoccupazioni”.

“Per uscire dalla pandemia di Covid-19 bisogna adottare 5 pilastri: mascherine, ventilazione degli ambienti e filtraggio dell'aria, test e monitoraggio, distanziamento sociale e vaccinazioni. Se i governi non se ne convinceranno ci saranno pesanti conseguenze”, conclude.