Natale con l'incubo Omicron: in Campania oltre 20mila contagi Covid negli ultimi 8 giorni

Nella giornata della Vigilia di Natale e oggi, la polizia locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la movida cittadina, le violazioni al codice della strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie anti Covid. Nonostante qualche assembramento di troppo nella zona baretti, subito rientrato, tutto si è svolto senza particolari criticità.

Casi Covid in aumento

Anche in Campania la variante Omicron sta diventando prevalente rispetto alla Delta. Molto più contagiosa è però anche meno letale, almeno secondo i primi studi. Negli ultimi 8 giorni in Campania si registrano 20498 nuovi positivi (solamente nella giornata di ieri i contagiati erano oltre 4500). I decessi sono 60.

Notizie maggiormente confortanti arrivano però dagli ospedali. Prendendo in esame il medesimo lasso di tempo 17-24 dicembre, in Campania assistiamo ad un + 45 di ricoveri ospedalieri per Covid ma addirittura ad un -1 per quanto concerne i ricoveri in terapia intensiva, a riprova dell'efficacia delle vaccinazioni, oltre alla possibile minore serverità della variante Omicron.

I pericoli per De Luca

Vincenzo De Luca nella diretta Facebook di ieri mette comunque in guardia tutti sui rischi di una possibile impennata ulteriore dei contagi attesa durante e dopo le feste natalizie, perchè rischia di saturare gli ospedali: "La variante omicron è aggressiva, anche io conosco decine di persone contagiate. Ai miei concittadini voglio dire che dobbiamo fare leva su due punti di forza che abbiamo, ragione e responsabilità. Il primo, la ragione: evitare di cadere in angoscia o essere travolti dalle paure. La ragione oggi ci dice soprattutto due cose. La prima è che chi si vaccina, anche se si contagia, 99 volte su 100 evita le forme più gravi della malattia. Parliamo sulla base di dati di fatto, di dati dell'Asl. La ragione poi ci dice che quelli che temevamo inizialmente potessero essere effetti collaterali della vaccinazione non ci sono. Questi due dati vanno valorizzati, devono persuaderci a completare la campagna di vaccinazione. Dobbiamo poi fare leva su un secondo punto di forza, che è la responsabilità - ha proseguito il numero uno di Palazzo Santa Lucia - In questi mesi nel dibattito pubblico si è diffusa una concezione della democrazia sbagliata, come diritto del singolo di fare ciò che più gli piace. Ma questa non è democrazia, è caos. Nessun sistema democratico sopravvive senza responsabilità: avere nelle mani il proprio destino sì, ma anche quello dei familiari, della comunità in cui si vive. Se vediamo che sta esplodendo il contagio, nessuna persona responsabile può comportarsi come se non ci fosse. Dobbiamo evitare le feste, in emergenza le cose non essenziali vanno eliminate, ci si fa male".