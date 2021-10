Covid, dati in peggioramento per il terzo giorno di fila: il bollettino della Campania

Incidenza dei tamponi positivi ancora in crescita. Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid ordinari. La situazione descritta dai numeri forniti dall'Unità di crisi della Protezione civile

Come di consueto l'Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure atte a prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso il bollettino ordinario sulla pandemia in Campania.

I dati, aggiornati alle 23.59 di ieri 6 ottobre, riportano 328 positivi a fronte di 16.267 tamponi analizzati, con un'incidenza percentuale pari al 2.01%. È un dato che - pur restando piuttosto basso - cresce per il terzo giorno di fila: dallo 0,9 all'1,63 e poi oggi al 2,01%.

I dati di oggi

Positivi del giorno: 328

Test: 16.267

Deceduti: 4, di cui due nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati? ieri.

Report posti letto e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+2 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 203 (+3 rispetto a ieri).

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.