Covid-19, boom di positivi: oltre mille nuovi casi

Significativo aumento dei positivi nelle ultime 24 ore in Campania. E' quanto traspare dall'ultimo bollettino promulgato dall'Unità di Crisi regionale. I nuovi casi sono 1.154 a fronte di 29.695 tamponi. Nella giornata di ieri, 26 novembre, il dato era di 899 positivi con oltre 30mila test. Tre i decessi a cui si aggiungono altre tre persone morte nei giorni precedentemente ma registrate solo oggi. Due posti occupati in più in terapia intentva, incremente di un'unità anche nei reparti ordinari Questo il bollettino con dati aggiornati alle 23.59 del 26 novembre.



Positivi del giorno: 1.154

Test: 29.695

Deceduti: 3 (*)

Nelle ultime 48 ore. 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 298

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.