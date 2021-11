De Luca: “Covid non è un'influenza. Poche ore fa morta una giovane madre”

"Qualche ora fa in Campania è morta una giovane mamma che era stata ricoverata quasi due mesi fa per Covid. Era in stato di gravidanza, un mese fa è morto il bambino e ora è morta anche lei". Queste le informazioni diffuse dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della cerimonia per il giuramento di Ippocrate organizzata dall'ordine dei medici di Napoli in corso nel teatro Augusteo. "Questi episodi drammatici ci sentono a ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare, ho la sensazione - ha detto - che molti guardino al Covid come a una influenza. Non è così".

"Questi non sono dei no vax, ma sono dei no cervello, che è un'altra categoria". Ha proseguito De Luca parlando dal palco del teatro. "Il primo danno - ha spiegato - lo fanno ai pazienti oncologici, ai malati di cuore e diabete, a quelli che quando si ingolfano gli ospedali non hanno più cure". Rivolgendosi ai giovani medici, il governatore ha ricordato che la terza dose è obbligatoria per il personale sanitario e "se qualche creativo non intende farsela - ha aggiunto De Luca - se ne va a casa".

"Ogni tanto c'è qualche scienziato che si inventa qualche richiesta corporativa di fare l'ospedale sotto casa. L'ospedale sotto casa non si può fare più, perché sennò rimbocchiamo la strada dei 9 miliardi di debito sanitario". Ha poi spiegato il governatore parlando di Sanità. "Siamo usciti dal commissariamento a dicembre 2019 - ha ricordato De Luca - ma siamo sottoposti a un piano di rientro triennale controllato dal Ministero dell'Economia e della Salute". "Non possiamo darci alla pazza gioia, noi siamo usciti anche perché abbiamo presentato un piano di rientro credibile. Dobbiamo imparare a fare le persone serie e accettare noi da Napoli la sfida dell'efficienza, anche nel campo sanitario. Abbiamo assunto un impegno a mantenere i conti in equilibrio e li manterremo costi quel che costi, porcherie clientelari, per quanto mi riguarda, non se ne fanno più".