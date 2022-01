Nino D'Angelo: "Non so come ho fatto a prendere il Covid. Per paura non uscivo neppure di casa"

Nino D'Angelo a Domenica In, ospite ieri di Mara Venier, ha raccontato di aver contratto il Covid-19. "Pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo, e se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina. Forse ho fatto la terza dose da positivo anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e la mattina mi sentivo strano, ma mia moglie ha spinto perché lo facessi lo stesso", ha spiegato l'artista. D'Angelo durante la trasmissione è stato poi rassicurato da uno dei virologi presenti in studio, Francesco Le Foche, sulla non pericolosità di aver fatto eventualmente da positivo il vaccino anti Covid.

"Sono stato fermo per quattro anni perché non avevo più voglia di fare niente. La malattia non ti fa più ridere né sognare. Sono andato avanti per la mia famiglia, devo vivere io per loro", ha poi raccontato il musicista sulla depressione che lo ha colpito dopo la morte della madre.