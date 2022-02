Covid a Napoli: tasso di positività al 12,14%, si registrano 8 decessi

Sono 1602 i nuovi positivi al Covid a Napoli su 13200 tamponi eseguiti. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Asl Napoli 1, tra i nuovi positivi ci sono anche 1297 vaccinati. Inoltre, si registrano 2673 guariti nelle ultime 24 ore e 9 persone ricoverate in ospedale. Purtroppo, si registrano altri 8 decessi.

Per quanto riguarda gli ospedali, non si registrano nuovi ricoverati in terapia intensiva. Tre i pazienti dimessi dal Cvoid Center del San Giovanni Bosco, così come per altrettanti pazienti del Covid Center del Loreto Mare. Zero nuovi ricoveri, invece, per il Covid Residence dell’Ospedale del Mare che ospita ancora 12 pazienti.