Covid, aggiornamento Mugnano: "110 i positivi attuali"

Il sindaco Sarnataro aggiorna sull'andamento del contagio in città: "10 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. 1667 i guariti da inizio pandemia"

"Aggiornamento Covid-19: sono 110 i positivi attuali, purtroppo salgono a 23 i deceduti, condoglianze alle famiglie, 10 i positivi in ospedale, nessuno in terapia intensiva. 1667 i guariti da inizio pandemia".

Lo ha scritto sul suo profilo facebook il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, aggiornando la cittadinanza sull'andamento del contagio sul territorio a oggi, 7 febbraio 2021.

Il primo cittadino ha anche ricordato che per gli over 80 è possibile aderire alla campagna di vaccinazione:

"Vaccini. Non sono obbligatori, ma vi invito a farli fare, soprattutto alle persone più anziane. Se hai in famiglia un over 80, potrai collegarti al sito web: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/ e prenotare la vaccinazione. Gli anziani non sono obbligati a usare la piattaforma telematica (anche se è più veloce) ma potranno anche chiedere o far chiedere l'iscrizione ai loro medici di famiglia, che colgo l’occasione per ringraziare per il loro instancabile lavoro in questo tempo così incerto".