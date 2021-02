Covid, aggiornamento Mugnano: "Aumentano i casi, 185 positivi attuali sul territorio"

Il sindaco Sarnataro: "Anche a Mugnano registriamo, sebbene in ritardo, e con una percentuale più bassa, un sensibile aumento dei casi. L’ultimo bollettino ci dà un quadro di 185 positivi attuali, 15 in ospedale ma nessuno in terapia intensiva, 24 decessi e 1752 guariti da inizio pandemia"

"AGGIORNAMENTO COVID-19:

Scuole chiuse di ogni ordine e grado in tutta la Campania. In effetti in quest’ultima settimana assistiamo ad una vera e propria terza ondata del virus, legata all’arrivo delle varianti anche da noi. Questo periodo di chiusura ci consente intanto di proseguire le vaccinazioni a insegnanti e collaboratori scolastici con maggiore tranquillità.

Anche a Mugnano registriamo, sebbene in ritardo, e con una percentuale più bassa, un sensibile aumento dei casi. L’ultimo bollettino ci da un quadro di 185 positivi attuali, 15 in ospedale ma nessuno in terapia intensiva, 24 decessi e 1752 guariti da inizio pandemia, ormai un anno fa.

In settimana convocherò L’Unità di crisi. Non è da escludere che potremmo decidere di prendere anche altre decisioni più drastiche in merito alla chiusura di spazi pubblici.

È essenziale in questo caso, una ripresa dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Vi invito a portare con voi sempre l’autocertificazione.

Sul tema dei controlli, settimana scorsa, a seguito anche di vostre segnalazioni in merito a qualche comportamento scorretto di qualche commerciante, abbiamo effettuato controlli specifichi nelle attività commerciali, che proseguiranno anche questa settimana".

Lo scrive oggi, 28 febbraio, il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, sul suo profilo ufficiale Facebook, nel consueto aggiornamento settimanale sull'andamento del contagio in città.