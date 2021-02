Covid, Giugliano piange la centesima vittima: addio a Salvatore Sestile

Giugliano piange la vittima numero 100 del Coronavirus. La comunità è distrutta per la persita di Salvatore Sestile, 73 anni, cugino del compianto omonimo presidente del Giugliano Calcio e della consigliera comunale Caterina Sestile. Da anni gestiva e viveva nella tenuta La Contessa a Varcaturo.

La messa per l'ultimo saluto a Sestile, personaggio molto amato in città, si terrà domani, martedì 16 febbraio, alle ore 10 nel Santuario dell'Annunziata, a Giugliano. La funzione sarà celebrata in forma privata e alla presenza dei soli familiari, nel rispetto delle normative anti-Covid.