Quarta ondata Covid, muore un giovane papà: lascia un figlio di 13 anni

Napoli è alle prese con la quarta ondata Covid. Un giovane papà di Marano di Napoli, come riporta Terra Nostra News, è deceduto dopo essere stato colpito dal Covid.

L'uomo, ricoverato in ospedale per accertamenti, era risultato negativo al tampone, positivizzandosi pochi giorni dopo, fino alla morte. Lascia un figlio di soli 13 anni. Si tratta dell'84esima vittima a Marano per Covid.

Bollettino Campania

In Campania, secondo l'ultimo bollettino Covid, crescono i ricoveri in ospedale e il numero di positivi sfonda la barriera degli 800 contagiati, come riportato dall'ultimo bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania.