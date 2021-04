Filippo muore di Covid a 19 anni: per lui lacrime e lancio di palloncini

Lutto ad Afragola dove si è spento il giovane Filippo Di Maso. La morte del 19enne ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina. Nelle ultime ore sono decine i post di dolore lasciati sui social, ma anche gli omaggi che amici e parenti hanno inscenato per le strade della città.

Tra i post più commoventi, invece, c'è sicuramente quella della cugina di Filippo: “Hai lottato fino all’ultimo, hai tenuto i denti ben stretti anche se soffrivi e alla fine non ce l’hai fatta più. Mi hai distrutta, ti sei portato via il mio cuore. Adesso quello che ti chiedo è di dare tanta forza alla tua mamma e al tuo papà e a tua sorella che adesso ne hanno bisogno. A soli 19 anni non doveva andare così. Buon viaggio, amore mio”.