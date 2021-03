Covid, due decessi a Torre Annunziata: aumentano ancora i nuovi positivi

È deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati di Avellino, una paziente di 71 anni di Torre Annunziata (Na), ricoverata in sub intensiva dal 6 febbraio e trasferita in terapia intensiva nella notte, qualche ora prima del decesso. Inoltre, come informa il sindaco, è deceduto anche un ex dipendente comunale.

Sono 18 i nuovi casi di contagio da Covid-19 fronte di 125 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 14,4 per cento. Al contempo si registrano 1 guarigione ed il decesso di un uomo di 67 anni. Sono 796 i cittadini attualmente positivi. Sale a 3.717 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 2.857 guarite e 64 decedute.

“Ci troviamo a piangere il 64esimo cittadino scomparso a causa del Covid – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Questa volta, a lasciarci, è Giovanni Raia, ex dipendente comunale andato in pensione lo scorso dicembre. Un uomo perbene, dedito al lavoro e alla famiglia, con una grande passione per la musica. L’Amministrazione Comunale partecipa commossa al dolore della moglie Genoveffa e delle tre figlie per la perdita del caro Giovanni”.