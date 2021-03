Il Covid uccide una coppia di coniugi: "Sono andati via nel silenzio della notte"

Lutto a Vico Equense dove una coppia di coniugi è stata uccisa dal Covid. A darne notizia è il sindaco Andrea Buonocore. Questo il suo commovente messaggio: "Nel giorno in cui salutiamo un pilastro della nostra Città, un uomo che ha scritto un pezzo della nostra storia e che ha fatto della sua attività un punto di riferimento e di orgoglio per Vicani e non, il coronavirus strappa all'affetto della sua famiglia e di quanti li hanno amati e stimati una coppia, marito e moglie uniti nella vita, uniti nella morte".

"Coppia dal cuore generoso"

"Una coppia meravigliosa e solare dal carattere mite e dal cuore generoso. Una coppia che è vissuta per la famiglia e per il lavoro. Sono andati via in silenzio nel cuore della notte, distanti tra loro ma uniti dall'amore. Sono andati via da una Comunità già segnata dal lutto e dal dolore che, attonita, resta smarrita e turbata. Ad-Dio".