Covid a Casalnuovo: ci sono altre due vittime

L'annuncio del sindaco che esprime cordoglio per le famiglie

Il Coronavirus non frena e uccide altre due persone a Casalnuovo di Napoli. A darne notizia, con un post molto sentito, è il sindaco Massimo Pelliccia: "Non è mai facile dare queste notizie. Negli ultimi giorni due nostri concittadini hanno perso la loro battaglia contro questo maledetto virus. Sentite condoglianze ai familiari, mi stringo al loro dolore".

Solo ieri, il primo cittadino, aveva espresso soddisfazione per il calo dei contagi: "Per la prima volta dopo diverse settimane la curva dei contagi inizia fInalmente a calare. Per due giorni consecutivi il numero dei positivi é stato inferiore al numero dei guariti quotidiani. Un buon segnale dopo un periodo difficile, dobbiamo continuare così!".