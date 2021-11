Covid, ancora una vittima nel napoletano: era ricoverata al Moscati

È deceduta ieri sera, nella terapia intensiva dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino, una paziente di 75 anni di Roccarainola (Na), ricoverata dal 6 novembre scorso.

Questo ennesimo decesso per il virus si aggiunge, dopo poche ore, ad un altro registrato a Marano di Napoli. A perdere la vita un giovane papà.

In Campania, intanto, secondo l'ultimo bollettino Covid, crescono i ricoveri in ospedale e il numero di positivi sfonda la barriera degli 800 contagiati, come riportato dall'ultimo bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania.