Silvia è stata uccisa dal Covid: nuovo lutto all'istituto De Carlo

Dopo la morte del 16enne, Gennaro Nappa, rimasto ucciso nel drammatico incidente avvenuto nella tarda di sabato a Qualiano, il liceo De Carlo di Giugliano è stato colpito da un altro lutto. L'istituto piange Silvia, la sua custode, portata via dal Coronavirus. Ad annunciare la scomparsa della donna è la preside del Liceo, Carmela Mugione.

“Oggi abbiamo avuto la triste notizia che la custode del nostro liceo , la signora Silvia, non ce l’ha fatta. Pur avendo lottato come una leonessa contro questo nemico invisibile. Chi l’ha conosciuta testimonia la sua disponibilità e il suo amore per tutti i ragazzi e verso tutto il personale del complesso scolastico liceo De Carlo -itis Galvani. L’intera comunità del De Carlo si associa al dolore della famiglia per la sua dipartita. Ci mancherai tanto cara signora Silvia!!La preside Carmela Mugione”.