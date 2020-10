Covid a Melito, i minori non possono uscire dopo le ore 20

Decisione drastica a Melito dove il sindaco Amente, per contrastare la diffusione del Covid, ha ordinato il divieto per i minori di uscire di casa dopo le ore 20. Questo il testo dell'ordinanza: "Nonostante il recente Dpcm e le ordinanze regionali si registrano ancora pericolosi assembramenti nella nostra città che hanno, in particolar modo nelle ore serali, per protagonisti ragazzini spesso minorenni che circolano per le strade di Melito incuranti della grave situazione epidemiologica.

Così, di concerto con L'Associazione commercianti e sentiti i capigruppo di opposizione, ho varato un'ordinanza che prevede, a partire da giovedì 29/10/2020 e fino al 24/11/2020, il divieto ai minorenni di uscire di casa dopo le ore 20, salvo sa accompagnati da adulti e comunque per comprovate esigenze.

Allo stesso modo, essendosi venuto a creare un vuoto nell'ultimo Dpcm per quanto riguarda la chiusura di sale scommesse e sale bingo, ho disposto la chiusura dei corner di raccolta scommesse e sale slot.

Inoltre bar e similari non potranno trasmettere attraverso le proprie tv eventi sportivi culturale e tutti i programmi che alla formazione di assembramenti.

L’ordinanza in oggetto è stata inoltrata al Comando di Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri per i controlli del caso"