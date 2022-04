De Luca: "Per ordinanza attendiamo il Governo. Le mascherine resteranno al chiuso e nei luoghi di assembramento"

"Abbiamo migliaia di positivi ancora, non situazioni drammatiche, ma i reparti ordinari sono ancora pieni di ricoverati per Covid"

A margine della cerimonia di scoprimento del busto marmoreo in memoria del prof. Giuseppe Abbamonte, organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, questa mattina a Castel Capuano ho risposto alle domande della stampa su riforma della giustizia e misure per contenimento del covid dopo il 1° maggio.

Sul Covid, le affermazioni di De Luca: "Stiamo attendendo il Governo. E' probabile che obbligo di mantenere mascherine rimanga nei luoghi di assembramento e ciò è giusto e prudente. Abbiamo migliaia di positivi ancora, non situazioni drammatiche, ma i reparti ordinari sono ancora pieni di ricoverati per Covid e non si possono fornire le normali prestazioni sanitarie per gli altri".