Covid a Castellammare di Stabia, il sindaco ordina il "lockdown"

“Lockdown” alle ore 20; attività didattica sospesa per le scuole pubbliche; villa comunale chiusa; negozi aperti fino alle 18; asporto consentito fino alle 20. Queste le principali misure contenute nella nuova ordinanza del sindaco di Castellammare di Stabia, Misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, "che si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in città", fa sapere il sindaco.

"Serve un ulteriore sforzo"

"Siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus già nei prossimi giorni. La nuova ordinanza è frutto di un confronto serrato con le Autorità Sanitarie, con i commercianti, con il mondo della scuola, con la Diocesi e con le forze dell’ordine, alle quali ho fatto i complimenti per la stretta sui controlli tra San Valentino e Carnevale ed ho chiesto un ulteriore sforzo per il rispetto delle disposizioni comunali, regionali e nazionali", ha detto ancora il primo cittadino.